Mersin'de bir köpek sezaryenle 16 yavru doğurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de bir köpek sezaryenle 16 yavru doğurdu - Son Dakika

Mersin'de bir köpek sezaryenle 16 yavru doğurdu

6 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde kurt melezi cinsi köpek bir batında 16 yavru doğurdu.

Mersin'de bir köpek sezaryenle 16 yavru doğurdu, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde kurt melezi cinsi köpek bir batında 16 yavru doğurdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, Mut ilçesinde sahipsiz bir köpeğin doğum sancısı çektiği ihbarını aldı.

Ekipler, doğum yapacak kurt melezi cinsi köpeği Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine getirdi.

Merkezde gözetim altında tutulan ve doğum anı geldiğinde yavru sayısının fazla oluşundan dolayı sezaryenle doğumu gerçekleştirilen köpek, yaklaşık 2 saat süren operasyon sonucunda 16 yavru doğurdu.

Sağlık durumu iyi olan ve "Bereket" adı verilen köpeğin tedavisi devam ederken, yavrulardan 6'sı tüm müdahaleye rağmen yaşatılamadı. 10 yavrunun ise veteriner hekimler gözetiminde bakımları yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, ilk defa 16 yavrunun bir batında dünyaya geldiğine tanıklık ettiğini belirtti.

Ender rastlanılan bir durumun yaşandığını ifade eden Cücük, şöyle devam etti:

"Daha önce en fazla 12 yavru doğurtmuştuk. Ama 16 yavru benim için de barınağımız için de bir ilk. Operasyon bizi zorladı ama yavruların sesleri, bağırışları bizi mutlu etmeye yetti, bütün yorgunluğumuzu aldı. Çok mutluyuz. Bizim işimiz asıl bundan sonra başlıyor. Anne sezaryenden çıktı sütü biraz geç gelecek. O yüzden minik yavrularımızı doğduğundan beri yarım saatte bir sütle besliyoruz. Anne kendine gelene kadar bu şekilde besleyeceğiz. Yarından itibaren anne rahatlıkla yavrularını besleyecek. Annenin durumu iyi. Şu an anestezinin etkisinde. Anne kendine gelene kadar annenin yapacağı her şeyi biz yapacağız."

Cücük, hayatta kalan yavruların sağlıklı bir şekilde büyümesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini, Bereket'in de bir an önce gücünü toparlayabilmesi ve yavrularına daha rahat süt verebilmesi için kalsiyum takviyesi yapıldığını kaydetti.

Mersin, Anne, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı
Mersin'de bir köpek sezaryenle 16 yavru doğurdu İki odalı gecekonduda yaşam savaşı Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı

Son Dakika Haberleri
18:18 Mevsimlik işçiler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
18:17 İzmirli kadınlardan danslı protesto - Son Dakika
18:17 Zonguldak anne ve kızı önce denedi sonra çaldı - Son Dakika
18:16 Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası : 1 yaralı - Son Dakika
18:13 Belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti - Son Dakika
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Son Dakika
17:06 Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 18:23:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de bir köpek sezaryenle 16 yavru doğurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]