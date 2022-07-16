Muammer Köken'e katkısından dolayı teşekkür eden Kaya, "Kooperatif üyeleri kararıyla 1400 rakımlı Hacıahmetli Mahallesi Zeyker mevkisindeki doğal bir obruğa 'Yörük Kaymakam Muammer Köken Obruğu" adını verdik. Eski kaymakamımız Muammer Köken ilçeye önemli hizmetler sundu. Kaymakamımıza mahallede ürettiğimiz obruk peynirimize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Muammer Köken, Yunus Emre, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de bir obruğa 'Yörük Kaymakam Muammer Köken Obruğu' adı verildi - Son Dakika

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