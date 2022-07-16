Mersin'de bir obruğa "Yörük Kaymakam Muammer Köken Obruğu" adı verildi - Son Dakika
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Mersin'de bir obruğa "Yörük Kaymakam Muammer Köken Obruğu" adı verildi

16.07.2022 12:45
Mersin'de bir obruğa "Yörük Kaymakam Muammer Köken Obruğu" adı verildi

Mersin'in Mut ilçesinde bir obruğa "Yörük Kaymakam Muammer Köken Obruğu" adı verildi.

Mersin'in Mut ilçesinde bir obruğa "Yörük Kaymakam Muammer Köken Obruğu" adı verildi.

Hacıahmetli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yunus Emre Kaya, AA muhabirine, geleneksel yöntemlerle üretilen "Kızılova Yaylası Obruk Peyniri"nin tanıtımında 2019-2021 yıllarında ilçe kaymakamı olan Muammer Köken'in önemli katkı sunduğunu söyledi.

Muammer Köken'e katkısından dolayı teşekkür eden Kaya, "Kooperatif üyeleri kararıyla 1400 rakımlı Hacıahmetli Mahallesi Zeyker mevkisindeki doğal bir obruğa 'Yörük Kaymakam Muammer Köken Obruğu" adını verdik. Eski kaymakamımız Muammer Köken ilçeye önemli hizmetler sundu. Kaymakamımıza mahallede ürettiğimiz obruk peynirimize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Muammer Köken, Yunus Emre, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de bir obruğa 'Yörük Kaymakam Muammer Köken Obruğu' adı verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de bir obruğa "Yörük Kaymakam Muammer Köken Obruğu" adı verildi - Son Dakika
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