Mersin'de bir okuldan televizyon çalındı
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir okuldan televizyon çalındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:36 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir okuldan televizyon çalındı.
Ergenekon Mahallesi'nde bulunan Şehit Yurdakul Alcan Ortaokulunda müdürün odasında bulunan televizyonun çalındığı Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirildi.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede bazı eşyaların da zarar gördüğü tespit edildi.
Yaklaşık bir ay önce de okuldan hırsızlık yapıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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