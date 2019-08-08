Son Dakika Haberleri: Mersin'de bir orman yangını daha
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Mersin'de bir orman yangını daha

2 saat önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına 5 helikopter, 16 arazöz, 7 su tankı ile 80'e yakın orman işçisi müdahale ediyor.

Mersin'de bir orman yangını daha, System.String[]
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına 5 helikopter, 16 arazöz, 7 su tankı ile 80'e yakın orman işçisi müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınının ardından Gülnar'ın Kuskan bölgesinde de orman yangını çıktı. İhbarlar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter yangına havadan, karadan da 16 arazöz,7 su tankı, 3 iş makinesi, 8 teknik elaman ile 80'e yakın orman işçisi müdahalede bulunuyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışırken, başka bölgelere sıçramaması içinde çalışma yürütüyor. - MERSİN
Bozyazı, Gülnar, Mersin, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ataşehir'de temizlikçi kadının 4. kattan düşme anı kamerada (YENİDEN)
Köyde kullanmak için kendi tarım aracını yaptı Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 16:20:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de bir orman yangını daha
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]