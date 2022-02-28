Mersin'de bir otomobilde 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de, 47 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente çok sayıda ruhsatsız tabanca getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini belirledikleri O.A'nın kullandığı otomobili takibe aldı.

Akdeniz ilçesinde durdurulan araçta 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli O.A. gözaltına alındı.