Mersin'de bir otomobilde 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de bir otomobilde 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

28.02.2022 11:05
Mersin'de bir otomobilde 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Mersin'de, 47 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Mersin'de, 47 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente çok sayıda ruhsatsız tabanca getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini belirledikleri O.A'nın kullandığı otomobili takibe aldı.

Akdeniz ilçesinde durdurulan araçta 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli O.A. gözaltına alındı.

Mersin'de bir otomobilde 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Ruhsatsız Silah, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de bir otomobilde 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de bir otomobilde 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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