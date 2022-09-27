Mersin'de bir polisimizi şehit eden hainlerin polisevine taksiyle geldiği anlar kameraya yansıdı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirilirken, saldırıda bir polis şehit oldu, biri polis 2 vatandaş da yaralandı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Bölgede yoğun güvenlik önlemleri devam ederken, teröristlerle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. 2 teröristin akşam saatlerinde ticari taksiyle bölgeye geldikleri, ardından saldırıyı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Taksi şoförünün gözaltına alınıp, ifadesinin alındığı, olayla bir bağı olmadığından dolayı serbest bırakıldığı belirtildi.

"BENİM ÖNÜMDEN GEÇTİLER"

Bir görgü tanığı, "Saat böyle 23.00 sıralarında benim görev yaptığım sitenin önünden geçtiler. Taksiyle geldiler. Zaten ondan sonra olan oldu. Benim önümden geçtiler yani. İlk başta silah sıktılar. Ardından 2-3 tane patlama geldi. Başka bir şey görmedim zaten" dedi.

"ÖNCE HAVAİ FİŞEK ZANETTİM"

Diğer bir görgü tanığı ise "Ben buraya misafir olarak gelmiştim. Bir ses geldi. Önce ben havai fişek gibi bir şey zannettim ama silahlı çatışma oldu, ikinci patlama olunca bir şey olduğunu anladım. Ortalık çok fena karışmıştı. Patlamanın etkisiyle ortama alev almıştı. Bizim gördüğümüz çok kötü manzaraydı. Şehidimiz var. Allah mekanını cennet eylesin. Patlama çok büyüktü. Yandaki binanın birçok evin camlarının kırıldığını duyduk. Acı bir ortam vardı. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

İşte o görüntüler: