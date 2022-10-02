Mersin'de bir polisimizin şehit olduğu saldırıyla 5 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de bir polisimizin şehit olduğu saldırıyla 5 kişi daha tutuklandı

02.10.2022 13:08

Mersin'de bir polisimizin şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı polisevine yönelik terör saldırıyla ilgili tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

26 Eylül gecesi Tece Polisevi'ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili soruşturma ve operasyonlar sürüyor. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.

TUTUKLU SAYISI 6'YA ÇIKTI

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.D., A.E., K.B., A.G. ve S.D. tutuklanırken, E.Ç. ise 'ev hapsi' kararıyla serbest bırakıldı. Böylece dün tutuklanan M.K. ile birlikte polisevi saldırısına yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 6'a çıkmış oldu.

NE OLMUŞTU?

Mersin'de 26 Eylül gece yarısı polisevine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polisimiz şehit olurken, 1 polisimiz de yaralanmıştı. Hain saldırının ardından teröristler sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlatırken, 2 teröristten birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu tespit edilmişti.

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Kaynak: İHA

Mersin, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de bir polisimizin şehit olduğu saldırıyla 5 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de bir polisimizin şehit olduğu saldırıyla 5 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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