Mersin'de bir polisimizin şehit olduğu saldırıyla 5 kişi daha tutuklandı

Mersin'de bir polisimizin şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı polisevine yönelik terör saldırıyla ilgili tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

26 Eylül gecesi Tece Polisevi'ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili soruşturma ve operasyonlar sürüyor. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı. TUTUKLU SAYISI 6'YA ÇIKTI Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.D., A.E., K.B., A.G. ve S.D. tutuklanırken, E.Ç. ise 'ev hapsi' kararıyla serbest bırakıldı. Böylece dün tutuklanan M.K. ile birlikte polisevi saldırısına yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 6'a çıkmış oldu.

NE OLMUŞTU? Mersin'de 26 Eylül gece yarısı polisevine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polisimiz şehit olurken, 1 polisimiz de yaralanmıştı. Hain saldırının ardından teröristler sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlatırken, 2 teröristten birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu tespit edilmişti.

Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 5 zanlı daha tutuklandı

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