İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İran 'dan alınan kömür yüküyle ülkeye giriş yapan TIR'ı tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, TIR'ı yükünü boşalttıktan sonra durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Anka' ile arama yapan ekipler, TIR'ın dorsesinin yan kısmında kızak tekniğiyle gizlenen uyuşturucu maddeleri buldu. Tespit edilen uyuşturucu madde, saklanıldığı yerden demir bölme kırılarak çıkarıldı. Yapılan aramalarda, zulalardan 200 paket halinde toplam 105 kilo eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan sürücü O.H., emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de 105 kilogram eroinle yakalanan TIR sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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