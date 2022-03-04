Mersin'de bir tırda kaçak sigara ele geçirildi... Kaçak ürünler yangın söndürme tüpünün içerisine gizlenmiş - Son Dakika
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Mersin'de bir tırda kaçak sigara ele geçirildi... Kaçak ürünler yangın söndürme tüpünün içerisine gizlenmiş

04.03.2022 21:22

Mersin'de bir tırda kaçak sigara ele geçirildi.

Mersin'de bir tırda kaçak sigara ele geçirildi... Kaçak ürünler yangın söndürme tüpünün içerisine gizlenmiş

MERSİN Mersin'de bir tırda yapılan aramada çok miktarda gümrük kaçağı sigara, çay ve tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Doğu illerinden Mersin'e çok miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda önlem alan ekipler, şehir girişinde durdurdukları bir tırda arama yaptı. Kokuya duyarlı köpekler vasıtasıyla araçta yapılan aramada, 208 paket gümrük kaçağı sigara, 5 kilo 200 kilogram gümrük kaçağı çay ve 8 kilo 750 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Kaçak ürünlerden bir kısmının aracın yangın söndürme tüpünün içerisine gizlenmesi dikkat çekti.

Gözaltına alınarak adli işlem başlatılan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mersin'de bir tırda kaçak sigara ele geçirildi... Kaçak ürünler yangın söndürme tüpünün içerisine gizlenmiş
Mersin'de bir tırda kaçak sigara ele geçirildi... Kaçak ürünler yangın söndürme tüpünün içerisine gizlenmiş
Mersin'de bir tırda kaçak sigara ele geçirildi... Kaçak ürünler yangın söndürme tüpünün içerisine gizlenmiş

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YANGIN TÜPÜNDEN KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ÇIKTI YANGIN TÜPÜNDEN KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ÇIKTI 208 paket kaçak sigara ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi 208 paket kaçak sigara ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Kaçak Sigara, Sigara, Yangın, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de bir tırda kaçak sigara ele geçirildi... Kaçak ürünler yangın söndürme tüpünün içerisine gizlenmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de bir tırda kaçak sigara ele geçirildi... Kaçak ürünler yangın söndürme tüpünün içerisine gizlenmiş - Son Dakika
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