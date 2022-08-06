Mersin'de bir tırda 105 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de bir tırda 105 kilo eroin ele geçirildi

06.08.2022 09:26
Mersin'de bir tırda 105 kilo eroin ele geçirildi

Mersin'de bir tırda yapılan aramada 105 kilo eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de bir tırda yapılan aramada 105 kilo eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Kızaklı zula tekniğiyle saklanan eroinler tek tek bulunduğu yerden çıkarılırken, film gibi yapılan operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da yapılan başarılı operasyonu twitter hesabından duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, İran'dan yüklediği 22 ton kömürü Kahramanmaraş'ta bir adrese boşaltan 27 ABL 468 plakalı tır, boş olarak geldiği Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi otoban çıkışındaki Hal Kompleksi Kavşağında durduruldu. Alınan bir istihbarat üzerine Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan tırda yapılan aramada, dorsenin bazı bölgelerinde oynamalar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine detaylı arama için emniyete çekilen tırda, narkotik dedektör köpeği Anka'nın da katıldığı aramalarda tır dorsesinin iki tarafına zulalar yapıldığı belirlendi. Ekipler tarafından açılan bölmelerde, 200 takoz halinde 105 kilo eroin ele geçirildi. Kızaklı zula tekniğiyle saklanan eroinler tek tek bulunduğu yerden çıkarılırken, film gibi yapılan operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Uyuşturucunun İran'dan alınıp Avrupa ülkelerine gideceği öğrenildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü O.H. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Süleyman Soylu Mersin polisini tebrik etti

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından yapılan başarılı operasyonu kutladı. Soylu, "Mersin'de PKK'ya üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe. Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" ifadelerini kullandı. - MERSİN

YORUMLAR
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Bakan Soylu: 'Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi' Bakan Soylu: 'Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi' Bakan Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi Bakan Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi
Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de bir tırda 105 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de bir tırda 105 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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