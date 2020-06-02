Mersin'de bir yılda 2 bin ton tıbbi atık bertaraf edildi - Son Dakika

Mersin'de bir yılda 2 bin ton tıbbi atık bertaraf edildi

Mersin'de bir yılda 2 bin ton, korona virüs salgını sürecinin yaşandığı son 3 ayda ise 560 ton tıbbi atığın bertaraf edildiği bildirildi.

Mersin'de bir yılda 2 bin ton tıbbi atık bertaraf edildi, System.String[]

Mersin'de bir yılda 2 bin ton, korona virüs salgını sürecinin yaşandığı son 3 ayda ise 560 ton tıbbi atığın bertaraf edildiği bildirildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nce 'en çevreci tesis' ödülüne layık görülen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, son derece sistematik çalışma şekli ile tonlarca tıbbi atığı bertaraf ederek, çöp olmasına ve doğaya zarar vermesine engel oluyor.


Salgın döneminde atık yönetiminin toplum sağlığı açısından büyük önem arz ettiği şu günlerde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan tıbbi atıkları toplayarak sterilize ettikten sonra, düzenli depolama sahasında uygun koşullar altında bertaraf ediyor. Mersin il sınırlarında oluşan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilize edilerek bertarafı hizmeti, Büyükşehir Belediyesi adına İn-Te A.Ş. tarafından yürütülüyor.


Tıbbi atıklar sterilize edildikten sonra bertaraf ediliyor


Tıbbi atıklar, sağlık kuruluşlarının depolarından radyasyon ve metal dedektörü ile kontrolü yapıldıktan sonra lisanslı araçlarla tesise getiriliyor. Tesise getirilen tıbbi atıklar özel yanmaz poşetler geçirilmiş olan konteynerlere boşaltılıyor ve soğuk hava deposuna alınıyor. Doldurulan konteynerler yatay tasarlanmış olan otoklav cihazında sterilizasyona tabi tutuluyor. Otoklava 3.2 ile 4 bar arası basınç uygulanarak, 150 santigrat derecede doymuş buhar altında sterilize ediliyor. 45 dakika süren sterilizasyon işleminden sonra otoklavdan çıkarılan tıbbi atıklar, kırıcıda parçalanarak hacimsel olarak küçültülüyor ve evsel atık haline getiriliyor.


Evsel atıklar daha sonra yine Büyükşehir Belediyesi'ne ait Katı Atık Düzenli Depolama Alanında bertaraf edilerek, elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Tesiste her işlem 1 saat sürerken, bu sürede 1 ton tıbbi atık bertaraf ediliyor.


Bir yılda 2 bin ton, korona virüs sürecinde 560 ton tıbbi atık bertaraf edildi


Tesis, 2019 yılı Nisan ayından bu yana 2 bin ton atığı bertaraf ederken korona virüs sürecinde de çalışmalarını titiz bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Tesis, korona virüs sürecinin Türkiye'de ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan bu yana 560 ton tıbbi atık bertaraf etti.


Tıbbi atıkları toplayan araçlar her tur sonunda steril hale getiriliyor, tesis işletme ve ofis kısımları da günlük 2 defa sterilizasyon işlemine tabi tutularak dezenfekte ediliyor. Korona virüs süreci başladığı tarihten bu yana 3 tıbbi atık aracı günde 5 kez tıbbi atık toplamak için yola çıkıyor.


Görevli personeller özel kıyafetler ile çalışıyor


Tıbbi atık ciddi anlamda güvenlik tedbirleri oluşturulması gereken bir atık türü. Bu sebeple tesiste çalışan personel çalışma şartlarına uygun olarak özel kişisel koruyucu kıyafet, eldiven, gözlük ve maske kullanıyor. Pandemi süreci ile birlikte personel için riski en aza indirmek adına kişisel koruyucu malzeme ve ekipmanlar daha da seçici ve farklı malzeme ile ekstra korumalı kıyafetlerden kullanılıyor. Her personelin tesis içerisinde kendine ait banyosu bulunuyor. Ayrıca atık kıyafetlerin tamamı burada steril hale getiriliyor ve gerekli hijyen tedbirleri alınıyor. Ekipler, ortak sağlık güvenlik birimi doktoru ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı tarafından her salı ekstra sağlık ve güvenlik kontrolünden geçiyor.


"Pandemi sürecinde sefer sayısındaki performansımızı yüzde 50 artırdık"


Tıbbi atıkların bertaraf sürecini anlatan İn-Te A.Ş Bölge Müdürü Koray Güç, tıbbi atıkların çok riskli bir atık grubunda yer aldığı için pandemi ile birlikte daha fazla önem arz ettiğini ve insanların tıbbi atıklar konusundaki riskleri daha net gördüğünü ve farkındalığın arttığını söyledi. Güç, "Pandemi sürecinde atık miktarı azalmış olsa da sağlık kuruluşlarında oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak, atığa teması en aza indirmek için atık toplama sefer sayısındaki performansımızı yüzde 50 oranında artırdık. Mersin'in il sınırlarının en uç iki noktası arasında yer alan yaklaşık 750 sağlık kuruluşundan, tıbbi atıkları düzenli aralıklarla alarak sterilizasyonunu yapıyoruz ve bertaraf ediyoruz. Steril olmuş tıbbi atık evsel atık haline geliyor. Daha sonra katı atık düzenli depolama sahasında nihai bertarafa gönderiyoruz" dedi. - MERSİN

Koronavirüs, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 12:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de bir yılda 2 bin ton tıbbi atık bertaraf edildi - Son Dakika

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