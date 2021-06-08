Mersin'de bisiklet istasyonuna zarar vermeye çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentteki bir bisiklet istasyonuna zarar vermek isteyen 2 kişinin polis ekiplerince yakalandığını bildirdi.

Seçer başkanlığında, Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan Mersin Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının birinci birleşiminde, yoklamanın ardından gündem maddeleri dışındaki konular görüşüldü.

Seçer, burada yaptığı konuşmada, dün gece saatlerinde sahil bandında yer alan Kültür Park'taki bir WC'nin, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildiğini belirterek, "Kapısı kırıldı, klozetleri parçalandı. Sabunluklar, peçetelikler hepsi bir yere atılmış." dedi.

Seçer, aynı park içerisinde bulunan Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndaki bir bisiklet istasyonuna 2 kişinin zarar vermeye çalıştığını dile getirerek, "KentBis 1 No'lu istasyonda saat 03.00 sıralarında, biliyorsunuz, istasyonda taktığımız bisikletler boynuzları var, 2 kişi onları kırmak için uğraş içerisindeymiş. Hemen polise haber veriliyor ve şu anda onlar savcılıkta." ifadesini kullandı.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından meclis toplantısı sona erdi.