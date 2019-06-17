Mersin'de bisiklet ve motosiklet fabrikasında yangın
54 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan motosiklet ve bisiklet fabrikasında yangın çıktı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:15 Kaynak: İHA
'in Tarsus
ilçesinde bulunan motosiklet ve bisiklet fabrikasında yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, D-400 karayolunda bir bisiklet ve motosiklet fabrikasının bisiklet yapıldığı bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri de yangın yerine takviyeye geldi. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
(İHA)
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