Son Dakika Haberleri: Mersin'de Bisküvi Yüklü Tırın Dorsesi Yandı

Mersin'de Bisküvi Yüklü Tırın Dorsesi Yandı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bisküvi yüklü tırın dorsesi yandı.

Mersin'de Bisküvi Yüklü Tırın Dorsesi Yandı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bisküvi yüklü tırın dorsesi yandı.

Ali Koç idaresindeki bisküvi yüklü 70 BC 071 plakalı tırda, TEM Otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Taşaobası mevkisinde yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, çekiciyi dorseden ayırıp alevleri söndürmeye çalıştı.

Haber verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, tırın dorsesi zarar gördü.

Yangının, aracın arka lastiğinin patlaması sonucu jantın neden olduğu kıvılcımlardan çıktığı tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Pozantı, Tarsus, Mersin, Güncel
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