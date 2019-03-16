Mersin'de Bisküvi Yüklü Tırın Dorsesi Yandı
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bisküvi yüklü tırın dorsesi yandı.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde, bisküvi yüklü tırın dorsesi yandı. Ali Koç
idaresindeki bisküvi yüklü 70 BC 071 plakalı tırda, TEM Otoyolu
Pozantı-Tarsus istikameti Taşaobası mevkisinde yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, çekiciyi dorseden ayırıp alevleri söndürmeye çalıştı.
Haber verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, tırın dorsesi zarar gördü.
Yangının, aracın arka lastiğinin patlaması sonucu jantın neden olduğu kıvılcımlardan çıktığı tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:17 Kaynak: AA
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