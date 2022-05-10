Mersin'de bitkin halde bulunan dağ ceylanı tedavi edildi - Son Dakika
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Mersin'de bitkin halde bulunan dağ ceylanı tedavi edildi

10.05.2022 11:09
Mersin'de bitkin halde bulunan dağ ceylanı tedavi edildi

Mersin'in Mezitli ilçesinde vatandaşların bitkin halde bulduğu "gazella gazella" türü dağ ceylanının tedavi ve bakımı yapıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde vatandaşların bitkin halde bulduğu "gazella gazella" türü dağ ceylanının tedavi ve bakımı yapıldı.

İlçenin yüksek kesimindeki Çırman mevkisinde bir ceylanın yorgun olduğunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, 2 yaşında olduğu belirlenen "gazella gazella" türü dağ ceylanını koruma altına aldı.

Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, gazetecilere, "Ceylanı teslim aldığımızda bitkin haldeydi. Gerekli bakım ve tedavisini yaptık. Veterinerimizin de kontrollerini yapmasının ardından ceylanı, Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'na göndereceğiz." dedi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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