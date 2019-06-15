Son Dakika Haberleri: Mersin'de bitkisel yağ dolu tanker alev aldı
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de bitkisel yağ dolu tanker alev aldı

2 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken alev alan bitkisel yağ dolu tanker kullanılamaz hale geldi.

Mersin'de bitkisel yağ dolu tanker alev aldı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken alev alan bitkisel yağ dolu tanker kullanılamaz hale geldi.
Tarsus'tan Adana'nın Pozantı ilçesine giden Abdulfettah Aktaş idaresindeki 31 GU 624 plakalı bitkisel yağ dolu tankerin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Alevleri fark eden Aktaş, tankeri yolun kenarına çekerek durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında tanker kullanılamaz hale geldi. Alevler nedeniyle otoban çevresindeki bazı ağaçlar zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:35 Kaynak: AA
Mersin, bitkisel yağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de feci kaza: 2 uzman çavuş hayatını kaybetti İş adamına silahlı saldırının arkasından eski sevgili çıktı CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde yola gübre döken vatandaşın kendisinden özür dilediğini açıkladı! İki aile arasındaki bıçaklı, sopalı kavga kanlı bitti: 22 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 00:13:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de bitkisel yağ dolu tanker alev aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]