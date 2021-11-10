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Mersin'de biyoloji öğretmenin kurduğu eğitim merkezi dalgıç yetiştiriyor - Son Dakika

Mersin'de biyoloji öğretmenin kurduğu eğitim merkezi dalgıç yetiştiriyor

10.11.2021 12:13
Mersin'de biyoloji öğretmenin kurduğu eğitim merkezi dalgıç yetiştiriyor

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi'nde görevli biyoloji öğretmeni Ertuğrul Çete, kurduğu dalış merkeziyle hem gençlere su altı güzelliklerini sevdirmeye çalışıyor hem de profesyonel dalıcı yetiştiriyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi'nde görevli biyoloji öğretmeni Ertuğrul Çete, kurduğu dalış merkeziyle hem gençlere su altı güzelliklerini sevdirmeye çalışıyor hem de profesyonel dalıcı yetiştiriyor.

Eşinin teşvikiyle 9 yıl önce hobi amacıyla dalmaya başlayan Çete, bu alanda ilerledikten sonra dalıcı eğitmeye karar verdi.

Su altına ve dalışa ilgi gösteren gençlere 5 yıldır profesyonel eğitim veren Çete, eğitimlerden daha fazla insanın faydalanabilmesi için 2 yıl önce Atlantis Dalış Merkezi'ni kurdu.

Aynı zamanda, Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Enstitüsü'nde su altı canlıları üzerine doktora eğitimine devam eden Çete'nin hedefi daha fazla gence su altı güzelliklerini sevdirebilmek ve daha çok dalgıç yetiştirmek.

Okuldaki mesaisi dışında zamanını dalış yaparak ve dalıcı yetiştirerek geçiren Çete, su altının korunması amacıyla gerçekleştirilen projelere de katılıyor.

Çete, AA muhabirine dalışa 9 yıl önce hobi olarak başladığını söyledi.

Biyoloji öğretmenliğinin yanında profesyonel dalış eğitmenliği de yaptığını aktaran Çete, "Dalışa başlamama vesile olan eşimdir. Dalış eğitimi bir doğum günü hediyesiydi. Daha önce su altında dalışlar yapıyordum. Ama profesyonelliğe hayatın koşturması içerisinde bir türlü fırsat bulamıyordum. Bir gün eşim bana sürpriz olarak bir hediye getirdi. Hediye de dalış kursuydu. Ondan sonra da suyu gördükten sonra profesyonelliğe doğru ilerledim." diye konuştu.

Çete, aynı zamanda Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Enstitüsü'nde su altı araştırmaları üzerine doktora eğitimine devam ettiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Su altında eğitimlerin yanında bilimsel çalışmalarda yapıyorum. Sadece suya dalıp eğitim vermiyorum. Su altı korunmasıyla ilgili birçok arkadaşla birlikte projelere katılıyoruz. Su altının temizlenmesi, ağlarının toplanması, canlılarının ve arkeolojik malzemelerin korunması çalışmalarında görev alıyorum."

Sadece suya dal çık yapmadıklarını mutlaka su altını koruyacak çalışmaların içerisinde de yer aldıklarını kaydeden Çete, dalıcı yetiştirdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Canlıları çok sevdiğini belirten Çete, "Spor olarak başladım ve yokluğunu fark ettim. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Su altı ve suyla ilgili çalışmaların azlığı dikkatimi çekti. Hem bilimsel çalışmalar hem de su altı zenginliği ile ilgili çalışmaların azlığını görünce su altına girmeye karar verdim." dedi.

Okuldaki öğrencilerinin ve bölgedeki gençlerin kendinden etkilenerek su altına olan ilgilerinin artığını ifade eden Çete, "Biyoloji öğretmeni olduğum için özellikle gençlerle irtibat halindeyim. Öğrencilerim su altını merak ediyorlar. Beni takip ettikleri için çok dikkatlerini çekiyor. Birçok defa dersimizin konusu dalış ve su altı olabiliyor. Öğrencilerime sürekli su altı zenginliğimizi anlatıyorum." diye konuştu.

Ülkedeki su altı zenginliğini gün yüzüne çıkarma noktasında elinden ne geliyorsa fazlasının yapacağını aktaran Çete, şunları kaydetti:

"Su altını sevdirmeliyiz, özellikle gençlerden başlamalıyız. Gençlerin bunu görmesi bence çok iyi. Tabi merak edip gelip gören öğrencilerim var. Eğitim alan öğrencilerim var. Profesyonel olan öğrencilerim var. Hem okulda hem de dalışta öğrencilerim olan çok kişi var. İnanılmaz bir şekilde bana keyif veriyor."

Sayısız dalıcı yetiştirdiğini vurgulayan Çete, "Hem okul hem dalış merkezi hem de üniversiteye yetişme noktasında sıkıntılar yaşıyorum ama sevdiğim için çok keyifli oluyor. Hepsini birbirine katarak çözüm buluyorum. Okuldaki proje çalışmalarına su altını koyuyorum. Akademik çalışmalarıma su altı çalışmalarını öne getiriyorum. Onun için hepsi bir küme haline geliyorlar. Hepsi birleşiyor çok güzel oluyor. Benim heyecanımı herkes görüyor. Bu heyecanım hem beni hem de etrafımdaki insanları mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Mersin'de biyoloji öğretmenin kurduğu eğitim merkezi dalgıç yetiştiriyor
Mersin'de biyoloji öğretmenin kurduğu eğitim merkezi dalgıç yetiştiriyor
Mersin'de biyoloji öğretmenin kurduğu eğitim merkezi dalgıç yetiştiriyor
Mersin'de biyoloji öğretmenin kurduğu eğitim merkezi dalgıç yetiştiriyor
Mersin'de biyoloji öğretmenin kurduğu eğitim merkezi dalgıç yetiştiriyor

Mersin Üniversitesi, Anadolu Lisesi, Ticaret, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de biyoloji öğretmenin kurduğu eğitim merkezi dalgıç yetiştiriyor - Son Dakika


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