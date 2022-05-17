Mersin'de "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Mersin'de "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı

17.05.2022 14:37
Mersin'de "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı

Mersin'de, 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Mersin'de, 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Atatürk Caddesi'nden başlayarak Cumhuriyet Alanı'nda tamamlandı.

Yürüyüşe katılanlar ellerinde balonlar ve "Biz Büyük Bir Aileyiz" yazılı pankart taşıdı.

Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, etkinlikte, müdürlük olarak Aile Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bu etkinliklerin, ailelerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla yapıldığını dile getiren Topkaya, şunları kaydetti:

"Toplumsal yapının ve kalkınmanın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliği için aile kurumunun güçlendirilmesi temel amacımızdır. Aile kurumunun karşı karşıya olduğu sorunları tespit etmek ve bu sorunlarla ilgili çözümler geliştirmek hepimizin ortak hedefi ve sorumluluğundadır. Bizler de aile kurumuna doğru hizmet verebilmek adına devletimizin sorumlu kurumu olarak bize verilen görevi en iyi şekilde ifa etmeye çalışmaktayız. Çünkü biliyoruz ki güçlü aile, güçlü toplum demek. Bu da güçlü Türkiye demektir."

Etkinlikte katılımcılar ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

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Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, Cumhuriyet, Mersin, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 'Biz Büyük Bir Aileyiz' yürüyüşü yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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