Mersin'de boğulma tehlikesi atlatan iki kişi kurtarıldı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri iki kişiyi tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirdi.

Boğulma tehlikesi yaşayan bu kişiler, deniz bisikletiyle yanlarına giden vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kızkalesi Sahili'nde denizde yüzerken akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi yaşayan iki kişi sahildeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

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