Mersin'de bombalı eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de bombalı eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

28.04.2022 10:11
Mersin'de bombalı eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak amacıyla el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekli bombalı eylem arayışında oldukları tespit edilen 6 teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak amacıyla el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekli bombalı eylem arayışında oldukları tespit edilen 6 teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak amacıyla EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları adreslerde gözaltına alındı; yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.


YORUMLAR
500
Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı: Misilleme hazırlığı yapıyorlarmış Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı: Misilleme hazırlığı yapıyorlarmış Akdeniz sahillerinden sevindiren haber: Sayıları günden güne azalıyor Akdeniz sahillerinden sevindiren haber: Sayıları günden güne azalıyor Gültak: 'Belediyenin imkanları geçmişte iyi niyetle kullanılmamış' Gültak: 'Belediyenin imkanları geçmişte iyi niyetle kullanılmamış'

Toroslar, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de bombalı eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:01 Önce sipariş veren saldırgan, daha sonra çiğ köfteciyi kurşuna dizdi
10:55 İki iş arkadaşı kavgaya tutuştu! Silah ve tornavida havada uçuştu
10:50 Gaziantep FK'da gerilim artıyor! Erol Bulut'un koltuğu sallantıda
10:48 Düşük performansı etkili oldu! Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşmesini yenilemeyecek
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
10:07 Putin yanlısı Rus gazeteciden Kazakistan'a skandal tehdit: Ukrayna'ya dikkatli bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 11:07:21. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de bombalı eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement