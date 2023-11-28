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Borç tartışması kanlı bitti! Önce ateş etti, sonra boğazını kesti - Son Dakika

Borç tartışması kanlı bitti! Önce ateş etti, sonra boğazını kesti

Mersin'de bir atölye sahibi, alacağı nedeniyle tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vurulup, boğazı kesildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli yakalandı.

Borç tartışması kanlı bitti! Önce ateş etti, sonra boğazını kesti
28.11.2023 - 13:07,  Güncelleme: 15:00
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Mersin'in Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesindeki tartışmada kan aktı. F.E (38) adlı şahıs, alacak verecek meselesi nedeniyle iş yeri sahibi Hülya Kırmızı'ya (49) tabanca ile ateş edip boğazını kesti.

Alacak verecek tartışmasında kan aktı! Atölye sahibi kadına önce ateş etti, sonra boğazını kesti

ÖNCE SIKTI, SONRA BOĞAZINI KESTİ

F.E., kendisine borcu olduğunu iddia ettiği atölye sahibi Hülya Kırmızı'nın iş yerine gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.F.E., bodrum kata indirdiği Kırmızı'yı yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabanca ile başından ve göğsünden vurdu. Yere yığılan kadının ölmediğini fark eden F.E., iş yerinden bulduğu makas ile Kırmızı'nın boğazını kesti.

Alacak verecek tartışmasında kan aktı! Atölye sahibi kadına önce ateş etti, sonra boğazını kesti

KADININ DURUMU AĞIR

Şüpheli kaçarken, Kırmızı ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hülya Kırmızı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kısa sürede yakalanan F.E., jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Mersin, Olay, Güvenlik, Şiddet, Adliye, Soruşturma, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Borç tartışması kanlı bitti! Önce ateş etti, sonra boğazını kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Borç tartışması kanlı bitti! Önce ateş etti, sonra boğazını kesti - Son Dakika
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