Mersin'de borçtan dolayı su kesilmeyecek, kesilen sular açılacak - Son Dakika
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Mersin'de borçtan dolayı su kesilmeyecek, kesilen sular açılacak

6 saat önce

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını tehlikesi geçene kadar su borcundan dolayı su kesintisi yapmayacaklarını, borç nedeniyle suyu kesilen konutlara da yeniden su vereceklerini açıkladı.

Mersin'de borçtan dolayı su kesilmeyecek, kesilen sular açılacak, System.String[]

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını tehlikesi geçene kadar su borcundan dolayı su kesintisi yapmayacaklarını, borç nedeniyle suyu kesilen konutlara da yeniden su vereceklerini açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı ikinci bileşim toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Başkan Seçer, tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgınıyla ilgili büyükşehir belediyesi olarak aldıkları önlemleri meclis üyeleriyle paylaştı. Seçer, salgının etkisi geçene kadar su borcundan dolayı su kesintisi yapmayacaklarını, borç nedeniyle suyu kesilen konutlara da yeniden su vereceklerini açıkladı.

ULUSLARARASI MERSİN MARATONU ERTELENDİ

Başkan Seçer, risk grubunda yer alan yaşlılara evde bakım hizmetlerini genişlettiklerini, yalnız yaşayan yaşlıları her gün kontrol ettiklerini ve tatil sürecinde okullarda ilaçlama yapacaklarını söyledi. 22 Mart'ta koşulması planlanan 5. Uluslararası Mersin Maratonu'nu Coronavirüs nedeniyle ertelediklerini de kaydeden Başkan Seçer, belediyenin planladığı her türlü kültürel ve sosyal etkinliğin de tedbir amacıyla iptal edildiğini duyurdu.

Toplu taşıma araçlarının günlük temizliklerinin yanı sıra ULV yöntemi ile dezenfeksiyona başladıklarını ve bu çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Seçer, "Günlük 100 bin yurttaşımıza hizmet verdiğimiz toplu taşıma araçlarımızda detaylı temizlik yapılıyor. Otobüsün içi, dışı deterjan ve çamaşır suyuyla yıkanıyor. Şoförler Odası ile başlattığımız uygulama kapsamında minibüslerde, dolmuşlarda ozon ile dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü de halk otobüslerinde, dolmuşlarda denetimler yapıyor. Camiler, cem evleri, kiliseler dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutuluyor" diye konuştu.

Koronavirüs riski nedeniyle yaşlı ve engellilerin evde bakımına yönelik çalışmaların daha titiz yürütülmesi gerektiğine değinen Başkan Seçer, şöyle konuştu: "Evde sağlık ekiplerimiz özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evde muayene ve tedavi hizmetlerine devam ediyor. Bu hastalık daha çok yaş almış vatandaşlarımıza tehlike oluşturuyor ve daha hassasiyetle, onları da uyararak bu hizmetleri vermeye devam ediyoruz. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Alzheimer Merkezi hizmetlerine tedbir amaçlı ara vererek, yaş almışlarımızın takibini evlerinde yapıyoruz. Yaş almış, kimsesiz 120 yurttaşımız var. Biz bu yurttaşlarımızı birkaç günde hal hatır sormak için arama uygulaması başlattık. Üç güne bir arıyorduk. Son gelişen süreçten bu yana her gün aramaya başladık. Ateş, halsizlik, öksürük olup olmadığı yani bu korona semptomlarının olup olmadığını içeren sorular soruluyor ve kendileri ile her gün temas kurma yoluyla korunmaları sağlanıyor."


Koronavirüs, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:32 Kaynak: DHA
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