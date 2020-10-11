DHA YURT BÜLTENİ-18 - Son Dakika

Mersin'de boş arazide EYP patladı; 1 kişi yaralandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir AVM'nin karşısında bulunan boş arazide, El Yapımı Patlayıcı (EYP) patladı. Etrafa saçılan parçalar nedeniyle 18 yaşında Mahmut Demir elinden hafif yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin karşısındaki boş arazide, EYP patladı. Etrafa saçılan parçalar nedeniyle kaldırımda yürüyen 18 yaşındaki Mahmut Demir, elinden hafif yaralandı. Patlama sesi paniğe neden olurken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Demir, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri, araziyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin Valiliği, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Boş bir arsa içerisinde basit bir patlama meydana gelmiş, patlama esnasında kaldırım üzerinde yürüyen bir şahıs hafif bir şekilde yaralanmıştır. Konuyla ilgili her yönüyle tahkikat devam etmektedir" denildi.

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MERSİN- DHA

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Polisin yaralı bulduğu köpek tedavi edilip, barınağa konuldu

AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde polisin yaralı halde bulduğu yavru köpek tedavi edilerek, hayvan barınağına konuldu.

Bayat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 Ekim Perşembe günü ilçe merkezinde yaralı bir yavru köpek olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giderek hayvanın durumunu kontrol eden ekipler, kaza sonucu yaralandığını belirledi. Ayağında kırık ve iç kanamadan şüphelenilen köpek, ekip aracına alınarak tedavisi için önce ilçedeki bir veterinere götürüldü. Sağ arka ayağından yaralandığı tespit edilen yavru köpek buradaki müdahale sonrası Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) teslim edildi.

Dün tedavisi tamamlanan yavru köpek Afyonkarahisar Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.