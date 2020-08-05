Mersin'de boş evden 3 kamyon çöp çıkartıldı - Son Dakika

Mersin'de, sahibinin bir süre önce yaşamını yitirdiği evdeki çöpler temizlendi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların şikayeti üzerine Üçocak Mahallesi'ndeki müstakil eve giden ekipler, ikametin ve avlusunun çöple dolu olduğunu gördü.

Ekipler, barakayı andıran evde biriken çok miktardaki çöpü temizlemek için ilk olarak evin çevresindeki ağaçları budadı.

İkametin etrafının açılmasıyla çöpler ekipler tarafından 3 kamyona yüklendi.

Bir süre önce sahibinin yaşamını yitirdiği evin yıkılması için çalışma başlatıldı.