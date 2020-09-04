Mersin'de boş su kuyusuna düşen kedi kurtarıldı - Son Dakika

Yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya halat ve merdiven yardımıyla inen bir itfaiye görevlisi, kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.

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