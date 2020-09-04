Mersin'de boş su kuyusuna düşen kedi kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'in Gülnar ilçesinde boş su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalı Mahallesi'ndeki boş su kuyusundan kedi sesi duyan çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Mahalleye gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya halat ve merdiven yardımıyla inen bir itfaiye görevlisi, kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.
İtfaiye personeli, kurtardıkları kediye su ve mama verdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 17:05 - Kaynak: AA
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