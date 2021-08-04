Mersin'de boş tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Silifke ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangını gören mahalleliler kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.

Pelitpınarı Mahallesi Kayrak mevkisinde ormanlık alana yakın boş tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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