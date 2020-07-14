Mersin'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Mersin'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Mersin'de boşandığı eşini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin'de boşandığı eşini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Özkan Yarbı (35) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Yarbı'nın boşandığı eşi müşteki Hatun Koç'un (28) koltuk değneğiyle geldiği duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.

Söz verilen müşteki avukatı, sanığın müvekkilini tehdit ettiğini öne sürerek, Koç'un zor günlerden geçtiğini anlattı.

Koç da tehdit mesajlarından dolayı korktuğunu dile getirdi. Koç, "Sanığın ablası mesajlarında, 'Benim kardeşim başladığı işi yarım bırakmaz.' dedi. Çocuklarımla diken üstünde yaşıyorum. Korktuğum için hayatıma yön veremiyorum." diye konuştu.

Sanık Yarbı ise Koç ile sorunlu bir evlilik sürecinden geçtiklerini savundu. 14 aydır cezaevinde bulunduğunu kaydeden Yarbı, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan istenen raporların beklenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Hatun Koç, merkez Toroslar ilçesinde 27 Mayıs 2019'da boşandığı eşi Özkan Yarbı'nın pompalı tüfekli saldırısında yaralanmış, zanlı tutuklanmıştı.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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