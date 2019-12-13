Mersin'de boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti - Son Dakika

Çiftin iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Emine D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, intihara teşebbüs eden Serdar D'nin tedavisi sürüyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Yenice Mahallesi Altın Sokak'ta Serdar D. (36), bir süredir ayrı yaşadığı ve babasının evinde kalan eşi Emine D. (32) ile işe gittiği sırada konuşmak istedi.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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