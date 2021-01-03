Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın taburcu edildi - Son Dakika

Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın taburcu edildi

03.01.2021 15:53
Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın taburcu edildi, System.String[]

Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısı sonucu yaralanan kadın, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısı sonucu yaralanan kadın, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Merkez Akdeniz ilçesinde 29 Aralık'ta işe giderken boşanma aşamasındaki eşi Şerif A'nın sokakta silahlı saldırısına uğrayan Derya A'nın Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Derya A, evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Olay günü eşinin kendisini zorla arabaya bindirmek istediğini anlatan Derya A, "Binmemek için çabaladım. Kendisini ittikten sonra silahla sıkmaya başladı. Yere yığıldım. Arabaya bindi, sonra gelip ölüp ölmediğime baktı. Çevredekilerin gelmesiyle kaçtı. Bir bacağımda 12, diğerinde 6 kurşun yarası var." diye konuştu.

Adana'da yakalanarak tutuklanan eşinin olay öncesi sürekli kendisini tehdit ettiğini ve bunun üzerine koruma kararı aldırdığını dile getiren Derya A, bu kişinin en ağır cezayı almasını istediğini kaydetti.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde 29 Aralık 2020'de Derya A, sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralanan Derya A, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, olay sonrası Adana'da yakalanan zanlı Şerif A, tutuklanmıştı.

Araştırma Hastanesi, Akdeniz, Mersin, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın taburcu edildi - Son Dakika


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