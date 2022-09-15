Şerif A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "eşe karşı kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de karısını silahla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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