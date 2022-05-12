Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını yaralayan sanığın yargılanması sürdü - Son Dakika

Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Şerif A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Saldırıda yaralanan müşteki Derya D. ve tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkemede, müştekinin olaydaki yaralanma sayısı, bunlardan kaçının hayati tehlike oluşturduğu ve yaralanma yerlerine ilişkin Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi adli tıp uzmanından alınan ayrıntılı rapor okundu.

Raporda, yaralanmaların yaşamsal tehlikeye neden olup olmadığının tıbbi ayrımının, mevcut belgelerdeki bulgularla yapılamadığı aktarıldı.

Sanık, rapora karşı yaptığı savunmasında müştekiyi öldürme kastının olmadığını iddia etti.

Derya D. ise saldırının kendisinde kalıcı etkiler bıraktığını ifade ederek, "Aksayarak yürüyorum, ömür boyu da ilaç kullanacağım. Fizik tedavim de sona erdi. Engelimin kalacağını söylediler." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, müştekiye yönelik sağlık kuruluşundan alınacak kati raporun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde 29 Aralık 2020'de Derya D, sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralanan Derya D, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, olay sonrası Adana'da yakalanan zanlı Şerif A. tutuklanmıştı.

Şerif A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.