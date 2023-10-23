Boşanma aşamasındaki eşini vurup aynı silahla intihar etti

Mersin'in Mut ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısı Şuayip Kaya'yı silahla vurarak öldüren koca, aynı silahla intihar etti.

ÖNCE KARISINI SONRA KENDİNİ VURDU

Mut Devlet Hastanesi otoparkında Şuayip Kaya (39), henüz belirlenemeyen bir nedenle boşanma aşamasında olduğu eşi Ayfer Kaya'ya (42) tabancayla ateş etti, ardından kendisini de vurdu.

ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri Mut Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.