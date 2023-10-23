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Boşanma aşamasındaki eşini vurup aynı silahla intihar etti - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşini vurup aynı silahla intihar etti

Son Güncelleme: 23.10.2023 07:41

Mersin'in Mut ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını silahla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri Mut Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısı Şuayip Kaya'yı silahla vurarak öldüren koca, aynı silahla intihar etti.

ÖNCE KARISINI SONRA KENDİNİ VURDU

Mut Devlet Hastanesi otoparkında Şuayip Kaya (39), henüz belirlenemeyen bir nedenle boşanma aşamasında olduğu eşi Ayfer Kaya'ya (42) tabancayla ateş etti, ardından kendisini de vurdu.

Boşanma aşamasında olduğu karısını vuran koca aynı silahla intihar etti

ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri Mut Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Boşanma aşamasında olduğu karısını vuran koca aynı silahla intihar etti
Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, İntihar, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini vurup aynı silahla intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini vurup aynı silahla intihar etti - Son Dakika
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