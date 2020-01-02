Mersin'de boşanmak isteyen eşini öldüren sanıkla ilgili kararın gerekçesi açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de boşanmak isteyen eşini öldüren sanıkla ilgili kararın gerekçesi açıklandı - Son Dakika

Mersin'de boşanmak isteyen eşini öldüren sanıkla ilgili kararın gerekçesi açıklandı

6 saat önce

Mersin'de boşanmak isteyen karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, kararın gerekçesini açıkladı.

Mersin'de boşanmak isteyen eşini öldüren sanıkla ilgili kararın gerekçesi açıklandı, System.String[]

Mersin'de boşanmak isteyen karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, kararın gerekçesini açıkladı.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 34 yaşındaki Cemile Ertürkoğlu'nun öldürülmesine ilişkin sanık Mustafa Ertürkoğlu'nun "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesine ilişkin gerekçeli kararı taraflara tebliğ etti.

Kararın gerekçesinde, evden ayrılan eşinin geri dönmediği iddiasıyla polise başvuran Ertürkoğlu'nun, evinde yapılan incelemelerde cinayet izlerine rastlandığı, sonrasında da sanığın karısını öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Sanığın, cesedi parçalama ve ortadan kaldırma aşamalarını ifadelerinde anlattığına yer verilen kararda, eşi kasten öldürme suçunun sabit olduğu ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı vurgulandı.

Cezada indirim maddelerinin uygulanmamasına da gerekçesinde yer veren mahkeme, "Sanığın, maktulü öldürdükten sonra nedamet göstermek yerine soğukkanlı bir şekilde cesedi kesme, parçalama; cesedi çocuklarının da yaşadığı evde muhafaza etme ve daha sonra suç delillerini ortadan kaldırmak amacıyla yapmış olduğu eylemleri de göz önüne alındığında sanık hakkında takdiri indirim nedenlerinin bulunmadığı kanaatine varılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"Tasarlayarak öldürme" iddiasına da değinilen kararda, cezanın koşullarının gerçekleşmediğinin anlaşıldığı belirtildi.

Mahkeme, "Canavarca hisle ya da eziyet çektirerek öldürme" suçundan ceza verilmemesini ise şu ifadelerle açıkladı:

"Sanığın, ceset üzerindeki kesme, parçalara ayırma gibi işlemleri öldürmeden önce gerçekleştirdiğine dair hiçbir delil yoktur. Somut olayda sanığın canavarca his saikiyle hareket ettiğine dair bir delil yoktur. Ceset üzerindeki işlemlerin ölüm olayı gerçekleştikten sonra yapılmış olması nedeniyle somut olayda, eziyet çektirerek öldürme şeklindeki nitelikli halin de bulunmadığı kabul edilmiştir."

Olay

Mustafa Ertürkoğlu, 28 Kasım 2018'de eşi Cemile Ertürkoğlu hakkında polise kayıp ihbarında bulunmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ise çiftin evinde inceleme yapılmıştı.

Ekiplerin, evde cinayet izlerine rastlaması üzerine gözaltına alınan zanlı, eşini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra tutuklanmıştı. Bankada çalışan Cemile Ertürkoğlu'nun, eşinden boşanmak istediği öğrenilmişti.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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