Mersin'de boynuna ip dolanan çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde evin önündeki çardakta oynarken boynuna ip dolanması sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Gazipaşa Mahallesi'nde evin avlusunda çardakta oyun oynayan M.D (10) boynuna ip dolanması nedeniyle yardım istedi. Çocuğun sesini duyan yakınları boynundaki ipi çıkarıp 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.D, Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
M.D'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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