Mersin'de bulunan yaralı leylek tedaviye alındı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde boş arazide yaralı halde bulunan leylek, tedaviye alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitler Tepesi Mahallesi'nde devriye görevi yapan zabıta ekipleri boş bir arazide yaralı bir leylek gördü.

Ekipler, kanadından yaralanan ve uçamayan leyleği Tarsus Doğa Parkı'na götürdü.

Tedavisine başlanan leyleğin, sağlığına kavuştuktan sonra Tarsus Doğa Parkı'nda barındırılacağı ve göç mevsiminde doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.