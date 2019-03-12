Son Dakika Haberleri: Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Bir Araya Geldi

Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Bir Araya Geldi

43 dakika önce

Mersin'de büyükşehir belediye başkan adayları bir araya geldi (1)(Tür: Yurt)

Mersin'de büyükşehir belediye başkan adayları bir araya geldi (1)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:46 Kaynak: DHA

belediye başkan adayı, Mersin, Güncel
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