Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Bir Araya Geldi
43 dakika önce
Mersin'de büyükşehir belediye başkan adayları bir araya geldi (1)(Tür: Yurt)
Mersin'de büyükşehir belediye başkan adayları bir araya geldi (1)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:46 Kaynak: DHA
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