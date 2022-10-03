Mersin'de daire başkanının tutuklandığı soruşturmada 27 şüpheli salıverildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de daire başkanının tutuklandığı soruşturmada 27 şüpheli salıverildi

03.10.2022 17:30
Mersin'de daire başkanının tutuklandığı soruşturmada 27 şüpheli salıverildi

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in tutuklandığı terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli serbest bırakıldı.

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in tutuklandığı terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 28-29 Eylül'de gözaltına alınan, aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 21 zanlı ile farklı tarihlerde yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 13'ü emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 4'ü de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 10 şüpheli de adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari 2 şüpheli aranıyor.

PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 28 Eylül'de Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gündeş ve 17 belediye çalışanının da olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Polisin 28-29 Eylül'deki operasyonlarında Gündeş'in de arasında olduğu 22 zanlı yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından 29 Eylül'de adliyeye sevk edilen Gündeş, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Dilşah Ercan teröristtir Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Dilşah Ercan teröristtir Mersin'de sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı Mersin'de sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kaynak: AA

Halkla İlişkiler, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de daire başkanının tutuklandığı soruşturmada 27 şüpheli salıverildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:38 Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
15:45 Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz
15:40 İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi! O anlar kamerada...
15:36 Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor
15:27 Turgut Özal'a gönderilmiş sır mektup, 35 yıl sonra ortaya çıktı
14:35 Kesik baş cinayetinde haftalar sonra yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 17:30:38. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de daire başkanının tutuklandığı soruşturmada 27 şüpheli salıverildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement