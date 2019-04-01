Mersin'de Büyükşehir ve 3 İlçe CHP'nin, 8 İlçe MHP'nin, 2 İlçe AK Parti'nin Oldu

MERSİN (İHA) – Mersin'de 31 Mart yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediyesi ve üç metropol ilçeyi CHP alırken, MHP 8 ilçede belediye başkanı çıkarmayı başardı.

MERSİN (İHA) – Mersin'de 31 Mart yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediyesi ve üç metropol ilçeyi CHP alırken, MHP 8 ilçede belediye başkanı çıkarmayı başardı. AK Parti ise bir olan ilçe belediye başkanı sayısını 2'ye çıkardı.



Mersin'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde, 13 ilçede 1 milyon 281 bin 570 seçmenin büyük çoğunluğu oy kullanırken, seçime katılma oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. İl genelinde kurulan 4 bin 162 sandıkta oy kullanan seçmenler, tercihleriyle merkez Akdeniz, Tarsus ve Silifke'de partileri değiştirdi.



Mersinli seçmen, Büyükşehir'de Vahap Seçer dedi



Resmi olmayan seçim sonuçları, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında da dengeleri değiştirdi. 2014 yerel seçimlerinde Burhanettin Kocamaz ile birlikte MHP'ye geçen Büyükşehir Belediye Başkanlığı, bu seçimde yeniden CHP'nin oldu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan Cumhur İttifakı MHP Adayı Hamit Tuna, aldığı 433 bin 170 oy ve yüzde 41 oranla seçimi kaybetti.



Kocamaz'ın İYİ Parti ve Demokrat Parti'den adaylığının reddedilmesi üzerine, seçime 28 gün kala DP'den aday olan eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz da İYİ Parti'nin desteğine karşın 127 bin 175 seçmenin oyunu alarak yüzde 12,04 ile seçimin kaybedeni oldu.



Seçime bir hafta kala iddiasını ortaya koyan CHP Adayı Vahap Seçer ise en yakın rakibi Tuna'ya 5 puan fark atarak, Mersin Büyükşehir Belediyesinin yeni başkanı oldu. HDP'li seçmenlerin de desteğiyle 476 bin 121 oy alarak yüzde 45,6 oranını yakalayan Seçer, seçim galibiyetini gece yarısı Mersin Adalet Sarayı önünde ilan etti.



Merkez ilçelerden 2'si CHP'nin, biri MHP'nin, biri de AK Parti'nin oldu



Öte yandan, seçimin sürprizi merkez Akdeniz ilçesinde yaşandı. Uzun yıllardır HDP oylarının çok yüksek olduğu ilçede, seçmen bu seçimde AK Parti Adayı Mustafa Muhammet Gültak'ı tercih etti. 174 bin 761 seçmeni bulunan Akdeniz'de Gültak, oyların yüzde 34,3'ünü alarak belediye başkanı seçildi. 2014 seçimlerinde BDP Mehmet Fazıl Türk ile Akdeniz'i almış ancak, daha sonra kayyum atanmıştı.



Toroslar ilçesinde ise 15 yıllık MHP iktidarı değişmedi ve Hamit Tuna'nın Büyükşehir'e aday olmasının ardından aday gösterilen Atsız Afşin Yılmaz, yüzde 41,7 oy oranıyla 204 bin 621 seçmeni bulunan ilçenin yeni belediye başkanı oldu.



Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde ise seçmen, uzun yıllardır olduğu gibi bu seçimlerde de yine CHP'yi tercih etti. 182 bin 184 seçmeni olan Yenişehir'de CHP Adayı Abdullah Özyiğit, yüzde 63,5 oy oranıyla belediye başkanlığını ilan ederken, Mezitli'de ikinci dönemini yaşayacak olan Neşet Tarhan da 137 bin 834 seçmenin yüzde 56,6'sının oyunu almayı başardı.



235 bin 951 kişi ile en çok seçmeni bulunan Tarsus ilçesinde ise 20 yıllık Kocamaz, 5 yıllık Şevket Can ile devam eden MHP dönemi sona erdi. CHP Adayı Haluk Bozdoğan, en yakın rakibi Can'a 7 puan fark atarak seçimi yüzde 48,3 ile kazandı.



Mersin'in ilçelerinde bir başka değişim de Silifke'de yaşandı. MHP Adayı Mücahit Aktan, CHP Adayı Mustafa Turgut'u 6 puan farkla geçerek yüzde 43,9 ile Silifke'nin yeni belediye başkanı oldu.



Erdemli, Anamur, Gülnar, Mut, Bozyazı ve Çamlıyayla'da MHP adayları seçimden zaferle çıkarken, Aydıncık'ta ise seçmen AK Parti Adayı ile devam dedi. - MERSİN

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