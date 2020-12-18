Mersin'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Mersin'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

18.12.2020 22:35
Mersin'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü, System.String[]

Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde ve meydanlarda sessizlik oluştu.

Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde ve meydanlarda sessizlik oluştu.

Kısıtlamanın başladığı 21.00'dan itibaren, araç trafiğinin yoğun olduğu Gazi Mustafa Kemal, Adnan Menderes ve İsmet İnönü bulvarlarında sakinlik gözlendi.

Vatandaşların sıklıkla kullandığı Adnan Menderes Bulvarı ve sahil şeridi de sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve kavşaklardaki denetimlerde, sokağa çıkan vatandaşların izinlerini kontrol etti.

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Adnan Menderes, İsmet İnönü, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika


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