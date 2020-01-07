Mersin'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı - Son Dakika

Mersin'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı

7 saat önce

Mersin'de gece yarısından sonra şiddetini artıran gök gürültülü sağanak yağış dolayısıyla, kent merkezinde birçok cadde ve sokak sular altında kaldı.

Mersin'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı, System.String[]

Mersin'de gece yarısından sonra şiddetini artıran gök gürültülü sağanak yağış dolayısıyla, kent merkezinde birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Çok sayıda araçta suda mahsur kalırken, belediye ekipleri il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 'kırmızı kod' uyarısının yapıldığı Mersin'de, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece de devam etti. Gece yarısından sonra şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak yağış, özellikle merkez Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde etkili oldu. Yağış dolayısıyla ilçelerde bulunan birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, çok sayıda araçta suya gömüldü.


Yağış nedeniyle belediye ekipleri cadde ve sokaklardan suların tahliyesi için çalışma yürütürken, yetkililer Çarşamba sabahına kadar sürecek sağanak yağmur dolayısıyla vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.


Öte yandan kentte kriz masası oluşturulurken, yağmurdan etkilenen bölgelere anında müdahale yapılmaya çalışılıyor. - MERSİN

Mersin, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:21 Kaynak: İHA
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