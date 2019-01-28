Mersin'de Çakmak Fabrikasında Yangın
1 saat önce
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) bir çakmak fabrikasında yangın çıktı.
Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
'nde (MTOSB) bir çakmak fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, olay, Akdeniz
ilçesi Huzurkent
Mahallesi'nde bulunan Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. MTOSB 5. Cadde üzerindeki çakmak üretim ve dolumu yapan bir fabrikada yangın çıktı. Öğle saatlerinde başlayan ve nedeni henüz bilinmeyen yangına olay yerine gelen itfaiye erleri müdahale ederken, yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun bir duman bulutu kapladı.
Fabrika içerisinde yangın nedeniyle yer yer patlamalar olurken, olay yerine sağlık ekiplerinin de sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - MERSİN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:12 Kaynak: İHA
Mersin'de 2 Milyon Civciv Ölüme Terk Edildi
HDP, İstanbul ve Ankara Dahil 7 Büyükşehirde Aday Çıkarmayacak
İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yandı
Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı