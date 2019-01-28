Son Dakika Haberleri: Mersin'de, Çakmak Fabrikasında Yangın

Mersin'de, Çakmak Fabrikasında Yangın

1 saat önce

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çakmak fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mersin'de, Çakmak Fabrikasında Yangın, System.String[]
MERSİN- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çakmak fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı. 

MTOSB'deki çakmak fabrikasında, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye kent merkezi ile Tarsus ilçesinden itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatırken, iş makinesiyle fabrikanın dış duvarları yıkıldı. Yangın nedeniyle bazı işçilerin dumandan etkilendiği belirtildi. Çakmak fabrikasındaki alevlerin söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor. 

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:14 Kaynak: DHA

Tarsus, Mersin, Güncel
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