Mersin'de, Çakmak Fabrikasında Yangın
24 dakika önce
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çakmak fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
MERSİN- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki (MTOSB) çakmak fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.
MTOSB'deki çakmak fabrikasında, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye kent merkezi ile Tarsus ilçesinden itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatırken, iş makinesiyle fabrikanın dış duvarları yıkıldı. Yangın nedeniyle bazı işçilerin dumandan etkilendiği belirtildi. Çakmak fabrikasındaki alevlerin söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor. - Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:03 Kaynak: DHA
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