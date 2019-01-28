Mersin'de, Çakmak Fabrikasında Yangın (2)
1 saat önce
KONTROL ALTINA ALINDIMersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çakmak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki (MTOSB) çakmak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Tarsus'tan da çok sayıda itfaiye aracı ve arazözün gönderildiği bölgedeki fabrikayı saran alevler, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı yangının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Alevlerin sardığı fabrika, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:57 Kaynak: DHA
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