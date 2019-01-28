Mersin'de, Çakmak Fabrikasında Yangın (3)
1 saat önce
KONTROL ALTINA ALINDIMersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çakmak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çakmak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Tarsus'tan da çok sayıda itfaiye aracı ve arazözün gönderildiği bölgedeki fabrikayı saran alevler, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı yangının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Alevlerin sardığı fabrika, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:37 Kaynak: DHA
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