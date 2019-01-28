Mersin'de, Çakmak Fabrikasında Yangın (3)

KONTROL ALTINA ALINDIMersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çakmak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI



Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çakmak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Tarsus'tan da çok sayıda itfaiye aracı ve arazözün gönderildiği bölgedeki fabrikayı saran alevler, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı yangının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Alevlerin sardığı fabrika, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı

CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek

Meyve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Mayıs Ayına Kadar Birçok Üründe Sıkıntı Yaşanacak!

İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı