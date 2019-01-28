Son Dakika Haberleri: Mersin'de, Çakmak Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'de, Çakmak Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

35 dakika önce

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çakmak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Mersin'de, Çakmak Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı, System.String[]
Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çakmak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Tarsus'tan da çok sayıda itfaiye aracı ve arazözün gönderildiği bölgedeki fabrikayı saran alevler, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı yangının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Alevlerin sardığı fabrika, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:02 Kaynak: DHA

Tarsus, Mersin, Güncel
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