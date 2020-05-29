Mersin'de çaldıkları motosikleti sakladıkları yerden almaya gelen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Jandarmadaki ifadelerinde motosikleti çaldıklarını itiraf ettiği belirtilen şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelileri gözaltına alan ekipler, motosikleti sahibine teslim etti.

Şüphelilerin motosikleti almaya gelebileceğini değerlendiren ekipler, bir süre bekledikten sonra aracı almaya gelen 3 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesindeki motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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