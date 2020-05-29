Mersin'de çaldıkları motosikleti sakladıkları yerden almaya gelen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet çaldığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesindeki motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bahçeye tel çitleri keserek giren 3 şüphelinin park halindeki motosikleti çaldığını belirledi.
Nehir kenarına sakladıkları motosikleti almaya gelince yakalandılar
Çalışmalarını genişleterek sürdüren ekipler, motosikleti Berdan Irmağı kenarından üzeri örtülerek gizlenmiş halde buldu.
Şüphelilerin motosikleti almaya gelebileceğini değerlendiren ekipler, bir süre bekledikten sonra aracı almaya gelen 3 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelileri gözaltına alan ekipler, motosikleti sahibine teslim etti.
Jandarmadaki ifadelerinde motosikleti çaldıklarını itiraf ettiği belirtilen şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.