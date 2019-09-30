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Mersin'de çaldılar, Gaziantep'te yakalandılar

1 saat önce

Mersin'de akrabası olan kuyumcudan 20 bin dolar çaldıkları gerekçesiyle Gaziantep'te yakalanan iki zanlından biri tutuklandı.

Mersin'de çaldılar, Gaziantep'te yakalandılar, System.String[]

Mersin'de akrabası olan kuyumcudan 20 bin dolar çaldıkları gerekçesiyle Gaziantep'te yakalanan iki zanlından biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cami Şerif Mahallesi'ndeki kuyumcudan 20 bin dolar çalışmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarındaki incelemeler sonucu şüpheliler kuyumcunun akrabası O.Ç. ile F.Ö'nün kiraladıkları otomobille Gaziantep'e gittikleri tespit edildi.

Adresleri belirlenen iki zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 17 bin 400 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından F.Ö. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen O.Ç. ise tutuklandı.

Güvenlik kamerasına akrabasının iş yerinde olmamasını fırsat bilen O.Ç'nin kuyumcunun kasasından iki deste para alıp kaçması yansıdı.

Gaziantep, Akdeniz, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:56 Kaynak: AA
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