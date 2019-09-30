Mersin'de çaldılar, Gaziantep'te yakalandılar

Kuyumcudan hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ındaki incelemeler sonucu şüpheliler kuyumcunun akrabası O.Ç. ile F.Ö'nün kiraladıkları otomobille Gaziantep'e gittikleri tespit edildi.

Adresleri belirlenen iki zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 17 bin 400 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından F.Ö. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen O.Ç. ise tutuklandı.

Güvenlik kamerasına akrabasının iş yerinde olmamasını fırsat bilen O.Ç'nin kuyumcunun kasasından iki deste para alıp kaçması yansıdı.