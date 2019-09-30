Son Dakika Haberleri: Mersin'de çaldılar, Gaziantep'te yakalandılar
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Mersin'de çaldılar, Gaziantep'te yakalandılar

7 dakika önce

Kuyumcudan hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ındaki incelemeler sonucu şüpheliler kuyumcunun akrabası O.Ç. ile F.Ö'nün kiraladıkları otomobille Gaziantep'e gittikleri tespit edildi.

Kuyumcudan hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ındaki incelemeler sonucu şüpheliler kuyumcunun akrabası O.Ç. ile F.Ö'nün kiraladıkları otomobille Gaziantep'e gittikleri tespit edildi.

Adresleri belirlenen iki zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 17 bin 400 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından F.Ö. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen O.Ç. ise tutuklandı.

Güvenlik kamerasına akrabasının iş yerinde olmamasını fırsat bilen O.Ç'nin kuyumcunun kasasından iki deste para alıp kaçması yansıdı.

Mersin'de çaldılar, Gaziantep'te yakalandılar

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:55 Kaynak: AA
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