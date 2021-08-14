Mersin'de çalılıkta çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde çalılıkta çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Ortaören Mahallesi'nde, ormanlık alana yakın boş arazideki çalılıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz ve orman işçileri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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